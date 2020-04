Fluminense coloca máscaras em bustos para ajudar em campanha no Rio

O Fluminense está ajudando as autoridades do Rio de Janeiro na campanha pelo uso de máscaras nas ruas para a prevenção de transmissão e contágio do coronavírus. Por isso, nesta quinta-feira, o time carioca divulgou fotos com bustos de ídolos em sua sede com a proteção na área do rosto.

“A partir desta quinta-feira o uso de máscaras é obrigatório na cidade do Rio de Janeiro. Os bustos dos nossos ídolos em Laranjeiras estão dando o exemplo. A prevenção é parte da luta contra a Covid-19! Vamos fazer nossa parte!”, descreveu o time carioca.

O uso de máscaras entrou em vigor nesta quinta-feira na cidade do Rio de Janeiro após decreto do prefeito Marcelo Crivella. Quem descumprir a determinação corre o risco de levar uma multa.