Fluminense busca equilíbrio para sair da crise

O Fluminense teve um bom começo de jogo na derrota de 3 a 0 para o Goiás. Porém, acabou levando o primeiro gol em uma pane de seu sistema defensivo e depois disso foi amplamente dominado pelo adversário. Mesmo quando tinha o controle das ações, na busca pelo gol de empate, o Tricolor era um alvo fácil para os contra-ataques dos goianos.

É justamente a necessidade de conseguir um equilíbrio ao longo dos noventa minutos que o técnico Oswaldo de Oliveira e os jogadores buscam para que o time deixe a zona de rebaixamento. Estacionado nos 18 pontos, o Fluminense acabou sendo ultrapassado pelo CSA e retornou para a área da degola.

“Infelizmente foi uma ironia o que aconteceu contra o Goiás. A nossa equipe teve o melhor começo de jogo sob o meu comando, porém, ironicamente, teve o pior fim de jogo, permitindo que o Goiás construísse a vitória. Levamos o primeiro gol em uma falha e isso fez com que o grupo em campo sentisse o gol. No fim aconteceu o que vimos. Vamos trabalhar, conhecer cada vez mais os atletas e melhorar”, disse Oswaldo.

O elenco do Fluminense participou de um trabalho regenerativo e volta a treinar nesta terça-feira à tarde, quando Oswaldo de Oliveira inicia a preparação de olho no duelo da próxima quinta-feira contra o Santos, às 20h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 21ª rodada do Brasileirão. O time para este desafio, porém, deverá ser definido apenas na quarta-feira.

Fora de campo, apesar de ser a última semana de inscrições para o restante da temporada, o Fluminense não deverá anunciar nenhum reforço, uma vez que não existem negociações em andamento e o plantel é dado como fechado pelos dirigentes.