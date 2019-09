Fluminense apresenta Luccas Claro e Orinho

O Fluminense apresentou oficialmente nesta quinta-feira o zagueiro Luccas Claro e o lateral esquerdo Orinho. Ambos chegaram sem custos ao clube e aumentam as opções do técnico Oswaldo de Oliveira para o elenco tricolor.

Luccas Claro admitiu que o objetivo da equipe na temporada é escapar do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. “Ainda não conversamos sobre metas. Primeiro, quero me preparar. Estou fazendo trabalhos um pouco com o grupo e também focando na parte física. Quero ajudar o clube. O objetivo é muito claro: nos livrar do rebaixamento e jogar a Série A em 2020”, disse.

O zagueiro agradeceu a chance no clube após passar três anos na Turquia. “Quero agradecer a todos que fizeram com que essa chegada acontecesse. Essa oportunidade é muito boa, independentemente do momento. Tenho que aproveitar e fazer o meu melhor. Sei que posso ajudar o clube e já iniciei o trabalho para isso”, declarou.

Já o lateral esquerdo Orinho também comentou sobre o foco na fuga da degola no Brasileiro. “Já trabalhei um pouco com o grupo e conheço alguns garotos. Como o Luccas falou, primeiro vamos pensar em sair dessa parte de baixo da tabela. Depois, vamos ver se dá para pensar em Sul-Americana ou até em Libertadores”, destacou.

O jogador estava no Santos e falou sobre o trabalho do argentino Jorge Sampaoli. “Ele gosta muito de jogadores que defendam e ataquem, podem fazer esse vai e volta. Mas ele me pediu muitas vezes para jogar de zagueiro. Acabou que não me adaptei”, finalizou.

Dentro de campo, o Fluminense se prepara para o confronto deste domingo, contra o Goiás, no Serra Dourada.