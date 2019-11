Atacante do Fluminense assina pré-contrato com o Benfica, diz jornal português

Yony González, um dos poucos destaques do Fluminense na temporada, está de malas prontas do futebol brasileiro. Segundo o jornal Record, de Portugal, o colombiano irá defender o Benfica a partir do início do ano que vem.

O atacante já teria até assinado um pré-contrato com o time de Lisboa. O vínculo de Yony González com a nova equipe será de quatro temporadas.

A notícia é uma frustração para alguns interessados no colombiano dentro do Brasil. O Palmeiras era o principal cotado para ficar com o atleta para as disputas das competições no ano que vem.

Pelo Fluminense na temporada 2019, Yony González atuou em 57 partidas e marcou 16 gols. No Brasileirão, ele mandou a bola para as redes adversárias em cinco oportunidades.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com