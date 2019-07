Chegada de Nenê anima elenco do Fluminense

O meia Nenê está acertando os últimos detalhes da sua rescisão com o São Paulo para ser anunciado oficialmente como novo reforço do Fluminense e se juntar ao elenco. Porém, antes mesmo da sua chegada, o jogador sabe que vai encontrar um ambiente favorável. Alguns dos atletas que hoje integram o plantel do Tricolor são amigos do apoiador e deverão facilitar a sua adaptação.

Nenê, de 37 anos, chegará para disputar posição com o meia Paulo Henrique Ganso na criação de jogadas, porém, o técnico Fernando Diniz pode encontrar um espaço para ambos atuarem como titulares. Os jogadores comentaram sobre o reforço.

“Qualquer jogador que vier vai acrescentar e somar ao nosso elenco, pois sabemos que vamos ter uma sequência de temporada muito complicada. O Nenê se enquadra no perfil que pode nos ajudar muito, pois é um atleta muito experiente, com qualidade muito grande e vitorioso na carreira. Tem experiência internacional. Tenho certeza de que ele poderá ajudar muito o Fluminense”, analisou o volante Caio Henrique, que vem atuando de maneira improvisada na lateral esquerda.

O apoiador deverá precisar de um tempo para colocar-se à disposição. Nenê participou de apenas 16 jogos na atual temporada, sem ter marcado um único gol. Sua última partida pelo São Paulo foi em junho, no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG em Belo Horizonte, quando deu o passe para o tento anotado por Alexandre Pato.

Dentro de campo o elenco segue trabalhando de olho no duelo da próxima segunda-feira, às 20h(de Brasília), diante do Ceará no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado o elenco treina pela manhã e Diniz deverá definir a escalação.