Time da Rússia está de olho e pode tirar Gabigol do Flamengo

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, pode deixar o Flamengo no final desta temporada. Artilheiro do clube e do Campeonato Brasileiro em 2019, o jogador é alvo do Dínamo de Moscou. Segundo o site italiano “FC Inter News”, a equipe russa estaria disposta a pagar até 15 milhões de Euros à Inter de Milão pelos direitos do atacante.

Gabigol, que completará 23 anos no final de agosto, estreou no futebol profissional com a camisa do Santos em 2013, e após três anos no Peixe foi vendido para a equipe de Milão por 27 milhões de Euros. Sua trajetória no futebol europeu, entretanto, não foi bem sucedida, e em sua ínica temporada na Inter atuou apenas em 10 jogos e marcou um gol.

No ano seguinte, foi emprestado ao Benfica, onde marcou também um gol em cinco jogos. Em 2018 retornou ao Santos por empréstimo e se destacou marcando 27 gols na temporada, e foi artilheiro do Brasileirão. No início deste ano desembarcou no Rio de Janeiro após o Flamengo convencer a Inter a emprestá-lo novamente, e mais uma vez tem sido destaque no futebol brasileiro.

No clube carioca, Gabigol já marcou 20 gols em 32 partidas, média de 0,6 tentos por jogo.