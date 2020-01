Thiago Maia chega ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o Flamengo

O Flamengo está próximo de confirmar mais um reforço para a temporada. O volante Thiago Maia chegou ao Rio de Janeiro na manhã deste domingo para realizar exames médicos e acertar o empréstimo de um ano junto ao Lille-FRA.

Ainda no aeroporto, o jogador de 22 anos destacou que não assinou qualquer contrato com os rubro-negros, mas está ansioso para vestir a camisa do Flamengo. Thiago revelou que atuar pelo clube é o sonho do seu pai.

“Não está assinado ainda, a gente espera que tenha um final feliz. Todo mundo sabia que o meu desejo é fechar com o Flamengo. Espero que isso possa se realizar nesta semana. Eu tinha recebido já no ano passado uma sondagem, mas infelizmente não deu certo. Espero que dê certo agora, é um sonho da minha família, do meu pai, que infelizmente está longe. Espero transmitir da melhor forma que posso, que é jogar dentro de campo”, disse.

O volante revelou que conversou com alguns jogadores portugueses, que falaram muito bem do técnico Jorge Jesus.

“Joguei com muito portugueses no Lille. Eles falavam que se eu viesse para cá jogar com o Jorge Jesus iria me tornar um dos melhores do país e do mundo. Estou muito feliz e espero que a gente possa entrosar. Sabemos que o Flamengo é uma família antes de tudo, jogadores muito unidos. Eu vim para somar”, declarou.

O Flamengo tem se reforçado para esta temporada e já anunciou o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Pedro Rocha. Além deles, os atacantes Pedro e Michael já realizaram exames médicos e devem ser oficializados nos próximos dias. Com Thiago Maia, os rubro-negros devem fechar o ciclo de contratações neste início de 2020. Os dirigentes ainda esperam contar com a permanência de Gabigol.

