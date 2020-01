Técnico do Flamengo elogia atuação em empate

O Flamengo ficou no empate sem gols com o Macaé na estreia da Taça Guanabara. Mesmo com uma equipe formada por jovens jogadores da base, os rubro-negros foram melhores em campo, mas desperdiçaram muitas chances de gol. O técnico Maurício Souza elogiou a atuação da equipe.

“Tivemos o controle total da partida. Foram 19 chutes, 11 dentro da área. Passei para eles que isso só não adianta. Precisamos fazer o gol. O Macaé teve a proposta de se defender”, disse.

O próximo jogo do Flamengo será nesta quarta-feira, quando terá pela frente o clássico contra o Vasco, no Maracanã. Maurício Souza não adiantou se os rubro-negros terão a mesma postura apresentada neste sábado.

“É jogo a jogo, temos a nossa maneira de jogar. Vai depender de como o Vasco vai se comportar para ver como nós vamos nos comportar”, declarou.

Os rubro-negros vão atuar, em princípio, na Taça Guanabara, com esta equipe formada por jovens. Os principais jogadores só se reapresentam nesta quarta-feira, para o início da pré-temporada.