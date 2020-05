Sem vingar em Flamengo e Vasco, Abel defende trabalho

Abel Braga não teve sucesso nos últimos clubes por onde passou. Demitido de Flamengo e Vasco, ele decidiu vir à público com seu lado da história. Além da dupla carioca, Abel teve curta passagem pelo Cruzeiro, rebaixado para a Série B no ano passado. Estes foram os três trabalhos do treinador desde o início de 2019.

Colecionador de estaduais, Abelão teve seu auge na carreira em 2006, quando se sagrou campeão da Libertadores e Mundial com o Internacional.

Contratado pelo Flamengo para comandar a equipe estrelada do Rubro-Negro em 2019, Abel ficou no cargo só até maio. Apesar de conquistar o Carioca, era muito criticado pela irregularidade da equipe. Mesmo classificado para a segunda fase da Libertadores, decidiu sair ao saber que a diretoria flertava com outros treinadores.

Em participação no programa Resenha ESPN, do canal ESPN Brasil, Abel defendeu seu trabalho no Rubro-Negro. “Eu não faria absolutamente nada diferente”, disse Abel.

“O que eu tinha de melhor estava jogando. Pelo momento, existia um certo revezamento, que era o Arrascaeta e o Diego. E, inclusive, bancando alguns jogadores que o torcedor não gostava, como por exemplo uma das principais peças do Jesus, que é o Arão”, completou.

Jorge Jesus assumiu a equipe após a saída de Abel e levou o Flamengo ao título brasileiro de da Libertadores.

“Depois (já com Jesus) chegaram de imediato três titulares para a defesa, que foram Rafinha, Marí e Filipe Luís. E depois ainda veio o Gerson, que se adaptou”, apontou Abel ao lembrar seus feitos à frente da equipe.

“Então eu não faria nada diferente daquilo que fiz. Tanto que ganhamos o Carioca, fomos os primeiros na fase de grupos da Libertadores depois de 11 anos, e já tínhamos dado um grande salto na Copa do Brasil, vencendo o Corinthians”, concluiu.

Passagem pelo Vasco

No segundo semestre de 2019, Abel assumiu o Cruzeiro, que fazia péssima campanha no Brasileirão. Com com três vitórias, oito empates e três derrotas, deixou a Raposa dois meses depois. O clube mineiro foi rebaixado para a Série B no final da competição.

Abel Braga iniciou a temporada 2020 no Vasco da Gama, clube no qual atuou como jogador e tem duas passagens como treinador. Entretanto, a situação política e econômica do Cruz-Maltino foram determinantes de mais um fracasso.

“Eu tenho muita convicção que nunca tinha passado por isso. Mas isso para a minha carreira, como homem e como conduta, eu tinha que passar”, admitiu Abel.

Após comandar a equipe por 14 jogos, mesmo número que no Cruzeiro, Abel pediu demissão. Segundo o treinador, após a derrota para o Fluminense no dia 15 de março, pela Taça Rio, ele conversou com o presidente do Vasco.

“Presidente, é a hora. Vai ter tempo de você pensar, porque não tá dando mais”, disse Abel a Alexandre Campello. “Antes de começar o jogo o presidente era xingado e eu era xingado”, continuou. Duas semanas após a saída de Abel, o Vasco efetivou o auxiliar Ramon Menezes como técnico da equipe.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com