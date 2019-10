Rodrigo Caio elogia atuação da equipe do Flamengo

O Flamengo passou pela Chapecoense, neste domingo, na Arena Condá, e aumentou a distância para o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem poder contar com alguns de seus principais jogadores, os rubro-negros foram superiores aos catarinenses, principalmente no primeiro tempo.

O zagueiro Rodrigo Caio admitiu que o Flamengo sofreu um pouco na etapa final, mas salientou que mesmo assim criou as melhores chances de marcar.

“A gente teve um pouco de dificuldade, pois a Chapecoense veio para cima. Tivemos oportunidade de matar o jogo. Conseguimos impor nosso ritmo, mérito total do time”, disse.



O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, contra o Atlético-MG, no Maracanã. Para esta partida, o técnico Jorge Jesus não poderá contar com o lateral esquerdo Filipe Luís e o meia Arrascaeta, lesionados. Além deles, os atacantes Gabigol e Bruno Henrique também serão desfalques por estarem com a Seleção Brasileira.

Com a vitória deste domingo, os rubro-negros chegaram a 52 pontos, seis a mais que o Palmeiras, que ainda entra em campo nesta rodada.