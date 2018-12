Renovação de Diego com o Flamengo trava e meia pode ir para a MLS

A renovação de Diego com o Flamengo está longe de ocorrer neste momento. O meia não gostou da proposta do Rubro-Negro para um acordo de 18 meses e descarta reduzir seu atual salário para permanecer. O vínculo vigente se encerra em julho. As informações são do “O Globo”.

Como antecipado pela Gazeta Esportiva, Diego tem proposta do futebol norte-americano para atuar na MLS e vê a possibilidade com bons olhos. Enquanto isso, o armador de 33 anos não se empolgou com a possibilidade de retornar ao Santos.

Os representantes de Diego preparam uma contraproposta ao Flamengo. A ideia era resolver essa situação antes da reapresentação do elenco profissional, marcada para o dia 3 de janeiro, mas a chance é mínima.

Diego recebe um dos maiores salários no clube carioca, de quase R$ 1 milhão, e chegou a ser reserva nesta temporada. Em contrapartida, o novo técnico Abel Braga conta com o futebol do experiente jogador e espera por um final feliz nos próximos dias.