Ranking de audiência no YouTube é corrigido e põe Flamengo à frente do Santos

Após anunciar, na quinta-feira, que o Santos havia superado o Flamengo com uma maior audiência no YouTube na América do Sul no mês de abril, a Deportes & Finanzas, empresa responsável pelo levantamento, se corrigiu e anunciou que na verdade é o Rubro-Negro que tem um número de visualizações maior.

O perfil oficial da empresa pediu desculpas pelo erro e divulgou o ranking atualizado nesta sexta-feira.

📲 Queremos aqui pedir publicamente desculpas a @Flamengo por um erro nosso. 🙏🙏🙏 Foi o 7ºclube com mais visualizações no #youtube das Américas durante abril 2020 ,alcançando 2,56 milhões! pic.twitter.com/UzGhO100M7 — Deportes&Finanzas® 👉🏠 (@DeporFinanzas) May 15, 2020

Anteriormente, havia sido divulgado que o Flamengo tinha um total de 2,29 milhões de visualizações, e o Peixe 2,34 milhões. Entretanto, o real número do time carioca é de 2,56 milhões, subindo o atual campeão da Libertadores para a sétima posição. O Santos, que se manteve com 2,34 milhões, caiu de oitavo para nono.

O Alvinegro praiano chegou a comemorar o feito em suas redes sociais na última quinta-feira. Nesta sexta-feira, foi a vez do Flamengo celebrar.