Rafinha pede Flamengo com pés no chão e projeta duelo contra o Santos

Neste sábado, às 17h (de Brasília), o Flamengo tem pela frente o Santos, em confronto direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Atual líder da competição com 39 pontos, dois a mais que o Peixe, o Rubro-Negro vem empolgando sua torcida, mas de acordo com o lateral Rafinha, é momento de segurar a euforia.

Em entrevista coletiva concedida na manhã desta terça-feira no Ninho do Urubu, o ex-jogador do Bayern de Munique falou sobre o momento positivo do Fla, mas pediu cautela.

“Pela experiência que tenho, sei que devemos ter muito cuidado no futebol. A euforia tem que ficar do lado de fora. O mister sempre cobra isso. Temos que ter o pé no chão. Não importa como começa. O que importa é como termina”, disse.

O confronto desse sábado marcará o encontro entre as dois melhores ataques do campeonato. O Flamengo lidera o quesito, com 41 gols marcados, ao passo que o Santos aparece com 30. Assim, o jogador projeto um duelo com muitas bolas na rede.

“Espero que possa sair muitos gols, mas que seja ao nosso favor. Espero que a gente possa fazer um ótimo jogo e que saia vitorioso. Tenho certeza que vai ser um grande jogo”, afirmou.

Por fim, Rafinha ainda comentou sobre a possibilidade de “lei do ex”, uma vez que Gabigol e Bruno Henrique, duas das principais opções ofensivas do Fla, têm passagem pelo Peixe.

“Eu nunca fiz gol contra meu ex-clube, mas já joguei no Bayern contra. É uma sensação diferente. Espero que eles consigam manter essa média de continuar marcando”, completou.