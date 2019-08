Presidente do Flamengo admite: tentou trazer Daniel Alves

Para contratar Daniel Alves, o São Paulo ganhou a concorrência de times da Europa e de um rival de peso no cenário nacional: o Flamengo. O presidente do time carioca, Rodolfo Landim, admitiu que chegou a abrir negociações com o lateral direito, capitão da Seleção Brasileira.

“O Flamengo tentou, tivemos algumas conversas, sim”, comentou o mandatário do time da Gávea, em entrevista ao canal Fox Sports na noite desta segunda-feira.

Landim revela, todavia, que a questão salarial pesou para o Flamengo na negociação com Daniel Alves. O jogador chega ao São Paulo ganhando um valor superior a R$ 1 milhão por mês, em um contrato válido até o final da temporada 2022.

“Temos orçamento e nossas limitações. Pelo estágio avançado em outras contratações (recentemente o Mengão trouxe atleta renomados como Rafinha e Filipe Luís), não foi possível evoluir. O São Paulo está de parabéns”, encerrou Landim.