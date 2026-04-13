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Pedro celebra vitória no clássico e artilharia do Flamengo no século

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(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 12/04/2026 às 21:24

O Flamengo venceu o Flamengo por 2 a 1 e é o novo segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Autor dos dois gols do Rubro-Negro, o atacante Pedro celebrou a vitória e comemorou o recorde de mais gols no século, antes possuído por Gabigol.

"Vi que o Fábio saiu da área e pensei que se a bola voltasse eu ia chutar. Foi rápido, nem olhei para o gol. Fui feliz, o atacante sempre tem que pensar no gol. Pelo contexto (artilharia do século), vai ser lembrado para sempre", disse o atacante, em entrevista ao Premiere.

Pedro também elogiou o estilo de jogar do Flamengo durante os 90 minutos. O atacante afirmou que os últimos momentos - quando a equipe sofreu um gol - não podiam acontecer, mas, no geral, o desempenho do Rubro-Negro foi bom.

"Clássico muito bom, fomos muito bem coletivamente. No fim, chamamos eles e isso não pode acontecer", continuou o atacante.

"Pelo contexto foi muito bom, primeiro tempo excelente, início do segundo tempo foi bom. Agora, é continuar trabalhando para atingir mais marcas", concluiu.

Com os dois gols, Pedro chegou aos 11 gols e busca ter a temporada mais goleadora pelo Rubro-Negro. Seu ano mais artilheiro foi em 2023, quando marcou 35 vezes.

Artilheiros do Flamengo na história

  1. Zico - 508 gols
  2. Dida - 253 gols
  3. Henrique Frade - 214 gols
  4. Pirillo - 209 gols
  5. Romário - 204 gols
  6. Pedro - 163 gols
  7. Gabigol - 161 gols.

Próximo jogo do Flamengo

  • Jogo: Flamengo x Independiente Medellín
  • Competição: Copa Libertadores (2ª rodada)
  • Data e horário: 16 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

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