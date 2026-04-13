Pedro celebra vitória no clássico e artilharia do Flamengo no século

O Flamengo venceu o Flamengo por 2 a 1 e é o novo segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Autor dos dois gols do Rubro-Negro, o atacante Pedro celebrou a vitória e comemorou o recorde de mais gols no século, antes possuído por Gabigol.
"Vi que o Fábio saiu da área e pensei que se a bola voltasse eu ia chutar. Foi rápido, nem olhei para o gol. Fui feliz, o atacante sempre tem que pensar no gol. Pelo contexto (artilharia do século), vai ser lembrado para sempre", disse o atacante, em entrevista ao Premiere.
Pedro também elogiou o estilo de jogar do Flamengo durante os 90 minutos. O atacante afirmou que os últimos momentos - quando a equipe sofreu um gol - não podiam acontecer, mas, no geral, o desempenho do Rubro-Negro foi bom.
"Clássico muito bom, fomos muito bem coletivamente. No fim, chamamos eles e isso não pode acontecer", continuou o atacante.
"Pelo contexto foi muito bom, primeiro tempo excelente, início do segundo tempo foi bom. Agora, é continuar trabalhando para atingir mais marcas", concluiu.
Com os dois gols, Pedro chegou aos 11 gols e busca ter a temporada mais goleadora pelo Rubro-Negro. Seu ano mais artilheiro foi em 2023, quando marcou 35 vezes.
Artilheiros do Flamengo na história
- Zico - 508 gols
- Dida - 253 gols
- Henrique Frade - 214 gols
- Pirillo - 209 gols
- Romário - 204 gols
- Pedro - 163 gols
- Gabigol - 161 gols.
Próximo jogo do Flamengo
- Jogo: Flamengo x Independiente Medellín
- Competição: Copa Libertadores (2ª rodada)
- Data e horário: 16 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).
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