Pedro celebra vitória no clássico e artilharia do Flamengo no século

O Flamengo venceu o Flamengo por 2 a 1 e é o novo segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Autor dos dois gols do Rubro-Negro, o atacante Pedro celebrou a vitória e comemorou o recorde de mais gols no século, antes possuído por Gabigol.

"Vi que o Fábio saiu da área e pensei que se a bola voltasse eu ia chutar. Foi rápido, nem olhei para o gol. Fui feliz, o atacante sempre tem que pensar no gol. Pelo contexto (artilharia do século), vai ser lembrado para sempre", disse o atacante, em entrevista ao Premiere.

Pedro também elogiou o estilo de jogar do Flamengo durante os 90 minutos. O atacante afirmou que os últimos momentos - quando a equipe sofreu um gol - não podiam acontecer, mas, no geral, o desempenho do Rubro-Negro foi bom.

"Clássico muito bom, fomos muito bem coletivamente. No fim, chamamos eles e isso não pode acontecer", continuou o atacante.

"Pelo contexto foi muito bom, primeiro tempo excelente, início do segundo tempo foi bom. Agora, é continuar trabalhando para atingir mais marcas", concluiu.

Com os dois gols, Pedro chegou aos 11 gols e busca ter a temporada mais goleadora pelo Rubro-Negro. Seu ano mais artilheiro foi em 2023, quando marcou 35 vezes.

Artilheiros do Flamengo na história

Zico - 508 gols Dida - 253 gols Henrique Frade - 214 gols Pirillo - 209 gols Romário - 204 gols Pedro - 163 gols Gabigol - 161 gols.

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: Flamengo x Independiente Medellín Competição : Copa Libertadores (2ª rodada)

: Copa Libertadores (2ª rodada) Data e horário : 16 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 16 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

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