Paquetá admite tristeza por deixar o Flamengo sem conquistar “sonhos”

Formado nas categorias de base do Flamengo, Lucas Paquetá deixou o Rubro-Negro com ótimas atuações no currículo, muitos gols, mas sem nenhuma grande conquista. Contratado pelo Milan ainda no decorrer do Campeonato Brasileiro, o meia-atacante encerrou sua passagem com um segundo lugar na competição nacional e uma eliminação na semifinal da Copa do Brasil.

Apesar dos insucessos, Paquetá reiterou o desejo de voltar ao Flamengo futuramente. “Você sair de um clube sem conquistar os sonhos que você sempre almejou é bem dolorido, mas é algo que segue vivo dentro do meu coração. Sou um jogador jovem e ainda tenho a possibilidade de voltar e realizar esse meu sonho”, disse.

Nesta segunda-feira, Lucas Paquetá foi premiado com o troféu de melhor meia-atacante do Brasileiro no prêmio Bola de Prata, idealizado pela Revista Placar e promovido atualmente pelos canais ESPN, ao lado de Éverton, do Grêmio, e Dudu, do Palmeiras. O flamenguista ainda ressaltou sua motivação para brilhar na Europa e comparou seu momento com o de Gabigol, que retornou ao Brasil após passagem pelo exterior.

“Em relação ao Gabigol, não vejo como um fracasso, serve de experiência. Hoje ele está como artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi artilheiro da Copa do Brasil, é um grande jogar e tem tudo para se reerguer na Europa. Quanto a mim, vou levar os aprendizados e vou procurar fazer meu melhor, assim como sempre fiz no Flamengo, para construir minha história no Milan também”, completou.

