Pandemia pode facilitar permanência de Jorge Jesus no Flamengo

O técnico Jorge Jesus está de volta ao Rio de Janeiro após passar quase 40 dias em Portugal. O treinador desembarcou na cidade na noite da última sexta-feira, apesar da manutenção da paralisação do futebol. Com seu contrato terminando em junho, a pandemia pode se tornar favorável à permanência do Mister no Flamengo.

O cenário econômico mundial, e particularmente o do futebol, está sendo profundamente afetado pela pandemia da covid-19. Antes de deixar o Brasil, as conversas com a diretoria haviam avançado pouco. Se por um lado existe a clara disposição das partes em manter a parceira, Jesus fez demandas financeiras consideradas elevadas.

As poucas palavras ditas por Jesus ainda na saída do aeroporto, entretanto, mostram sua ligação com o Flamengo. O próprio treinador já admitiu no passado que nunca foi tratado em outro clube como é no Rubro-Negro. Após a oportunidade para refletir sobre a situação do futebol e a pessoal, Jesus parece inclinado a chegar a um acordo para permanecer no clube.

“Voltamos ao Rio com saudades de trabalhar, de estarmos no Ninho, como sempre em contato com a Nação. Infelizmente isso não vai ser possível nos próximos meses”, disse o Mister em entrevista à FlaTv.

Ao ser perguntado sobre como passou o tempo da quarentena em Portugal, Jesus deixou escapar o tamanho de sua ligação com o Rubro-Negro.

“Vi muitos jogos do Flamengo. A final da Libertadores vi umas três ou quatro vezes. E foi ver coisas naqueles momentos mais na altura do Flamengo. As vi com menos pressão, mais como espectador. E vi coisas tão lindas que me entusiasmei cada vez mais pela equipe do Flamengo”, revelou.

Volta aos treinos

O Flamengo deu início aos procedimentos para retorno dos atletas aos treinos físicos. Se antecipando à autorização das autoridades estaduais, o clube realizou testes da covid-19 em jogadores e comissão técnica nesta sexta e sábado. Os resultados devem estar disponíveis até quarta-feira.

A expectativa é que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) libere o retorno nesta segunda-feira. Os clubes serão obrigados a seguir um conjunto rigoroso de medidas para evitar o contágio. A liberação, porém, se refere apenas aos treinos físicos. A realização de partidas de futebol, mesmo com portões fechados, ainda não tem previsão.

