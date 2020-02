Marcos Braz está confiante na renovação do Flamengo com Jorge Jesus

Na coletiva de apresentação do atacante Gabigol, neste sábado, no Ninho do Urubu, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz aproveitou para falar sobre a continuidade do técnico Jorge Jesus no comando da equipe. O treinador português, contratado em 2019, tem compromisso com o clube até o final do mês de maio.

Grande responsável pelo sucesso da equipe no Brasileirão e na Libertadores, Jesus tem despertado o interesse de clubes europeus, principalmente de seu país, e da China. O dirigente rubro-negro, porém, projeta que um acordo possa ser alcançado ainda no mês de fevereiro.

“O Mister é um case de sucesso, uma pessoa fundamental nesse processo todo. Mas a gente vai tratar do assunto como foi feito com o Gabriel e todas as contratações. A gente tem uma boa relação, foi um casamento que deu e está dando certo,” afirmou Braz.

“Acho que a gente, dentro de mais um tempinho, vai solucionar esse problema. Acho que vai ter um final dentro de um mês. Espero que seja um final feliz, como foi o Gabriel, e que ele continue por mais um bom tempo”, completou.

O Flamengo esteve muito ativo no mercado desde o final da última temporada e contratou vários nomes para reforçar o elenco campeão sul-americano e vice-mundial, como os zagueiros Gustavo Henrique e Léo Pereira, o volante Thiago Maia e os atacantes Michael, Pedro e Pedro Rocha. Marcos Braz não descartou a possibilidade de mais reforços para o elenco.

“Não vou falar de contratação porque efetivamente não tem nada. Existem algumas janelas que possibilitem a vinda de jogador para cá. Se tiver uma oportunidade e o próprio Jesus entenda que pode contribuir dentro de 2020, a gente analisa e, se possível, contrata”, finalizou.