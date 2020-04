Landim mostra que Neymar é fora da realidade do Flamengo

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, explicou o porquê de Neymar ser fora da realidade do clube em entrevista para a plataforma Genial Investimentos. Em live gravada nesta terça-feira, o dirigente usou as cifras que envolvem o craque para se justificar.

O atacante do Paris Saint-Germain já sugeriu no passado ter interesse em jogar no Flamengo. Com o crescimento do clube no cenário internacional após o título da Libertadores e o vice mundial, veio também um crescimento significativo no patamar financeiro do clube.

O sucesso do Flamengo dentro e fora do campo e a insatisfação de Neymar na França, alimentam os sonhos dos rubro-negros. Em uma live no Instagram na última segunda-feira, foi a vez de Gabigol tocar no assunto.

“Neymar no Mengão logo, eu apoio”, disse Gabriel Barbosa.

Rodolfo Landim, entretanto, tratou de mostrar a realidade e o abismo que existe entre Flamengo e Neymar.

“As cifras são loucas. Me perguntam: ‘presidente, esse negócio aí do Neymar?’. Ano passado tinha muito disso, porque o Neymar brincou muito comigo quando fui chefe de delegação da seleção. Mas as pessoas não têm noção do que é o Neymar”, disse Landim, que se referindo ao período da Copa América do ano passado.

“Ele ganha 38 milhões de euros por ano. Se botar os custos sociais, e imagino que as regras na França sejam parecidas com a da Espanha, com uns cento e poucos por cento em cima, o custo dele seria 80 milhões de euros para o Barcelona, por exemplo. Multiplicando por seis, algo em torno de R$ 480 milhões por ano. O Flamengo, pagando tudo em 2019, foi para R$ 230 milhões. Tudo o que o Flamengo gasta é metade do Neymar”, explicou comparando o salário base de Neymar com a folha do Fla.

Jorge Jesus manda mensagem

O técnico Jorge Jesus segue em Portugal, onde está em quarentena junto com a família. Após testar negativo para o coronavírus, o Mister embarcou para a Europa no dia 23 de março. Seu retorno ao Brasil depende da evolução da situação da pandemia e da paralisação do futebol.

Mesmo de longe, Jesus posta mensagens em redes sociais para a nação rubro-negra com frequência. Em sua última postagem, ele reforça o pedido para as pessoas manterem o isolamento social.

“Juntos com a Nação Rubro-negra, seus 40 milhões de corações, superamos adversários, dificuldades, chegamos ao lugar mais alto do pódio. Agora é momento de ficar em casa, nos cuidarmos, mas unidos pela paixão, pelo sentimento, vamos passar por esse momento difícil”, disse.

A paralisação do futebol por conta da pandemia do coronavírus ainda não tem data para terminar. Os clubes da Série A do Brasileiro concederam férias coletivas a seus jogadores até o dia 20 de abril. Por enquanto, não há indicações de que será possível a reapresentação dos atletas no final deste mês.

