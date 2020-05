Landim é criticado nas redes sociais por encontro com presidente

O Flamengo é um dos clubes mais empenhados na volta aos treinos presenciais. Nesta terça-feira, o presidente Rodolfo Landim, acompanhado do mandatário do Vasco, Alexandre Campello, se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro para buscar uma forma de retomar o futebol no Brasil.

A atitude de Landim não foi bem recebida pelos torcedores do Flamengo nas redes sociais. A possibilidade de alguém do departamento de futebol ser infectado pelo coronavírus por um companheiro foi amplamente destacado nas postagens.

Outra parte dos críticos lembrou que Landim tem buscado o retorno dos treinos com empenho e questionaram a mesma atitude para chegar a um acordo com as famílias dos meninos que morreram na tragédia no Ninho do Urubu.

O Flamengo realizou uma nova bateria de testes para o coronavírus no departamento de futebol e realizou avaliação física nos jogadores que foram ao Ninho do Urubu nesta segunda e terça-feira. A atitude foi reprovada pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que afirmou que iria conversar com os dirigentes para a paralisação das atividades no CT do clube.

Mesmo respeitando o protocolo de segurança elaborado para quando as atividades forem liberadas, a atitude dos rubro-negros foi criticada por rivais. O zagueiro vascaíno Leandro Castán destacou que os dirigentes podem ser responsabilizados possíveis casos positivos de coronavírus no elenco.