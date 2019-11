Julio Cesar desmaia após virada do Flamengo na Libertadores; veja vídeo

Presente no Monumental de Lima na final de Libertadores, Julio Cesar não aguentou a emoção do tento da virada do Flamengo sobre o River Plate. Após Gabigol marcar, o ex-goleiro desmaiou ao comemorar o momento.

O vídeo foi postado nas redes sociais apenas nesta segunda-feira e viralizou, emocionando os flamenguistas que se identificaram com o sentimento do ex-arqueiro.

Julio Cesar desmaiando de emoção com o Flamengo campeão da libertadores Me representa demais. Ídolo ❤️ pic.twitter.com/8zGtRZerZA — Meu Flamengão ¹⁸⁹⁵ (@meufIamengao) 25 de novembro de 2019

Revelado na Gávea, Julio Cesar jogou oito anos no clube entre 1997 e 2005, fez mais de 200 partidas e conquistou quatro títulos cariocas, além da Mercosul de 1999. Vestindo a camisa rubro-negra novamente, o ex-jogador se aposentou no último ano.