Jornal espanhol comete gafe ao abordar interesse do Flamengo em Diego Costa

O atacante Diego Costa, do Atlético de Madrid, tem sido especulado como um possível reforço do Flamengo. Ao abordar o assunto, o jornal espanhol Marca confundiu o escudo do clube carioca com o do seu “xará” do Piauí. Alguns minutos após a gafe, a imagem foi atualizada e corrigida, o que não evitou a repercussão.

A publicação foi feita na página do mercado de transferências, que aborda principalmente os clubes espanhóis. De acordo com o jornal, representantes do Flamengo estariam na Europa para tratar da negociação. O atacante de 30 anos nasceu no Brasil, mas é naturalizado espanhol.

Ainda de acordo com o Marca, duas equipes inglesas também têm interesse em Diego Costa, o West Ham e o Everton.

O Atlético de Madrid tem passado por uma reformulação, com a saída de atletas que foram importantes nas últimas temporadas, como Griezmann e Godín e a chegada de novos reforços, como João Félix. Este processo pode contribuir com a saída do atacante do clube espanhol.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com