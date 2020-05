Jorginho, massagista do Flamengo há 40 anos, morre vítima do coronavírus

O Flamengo está de luto. O clube comunicou que o massagista Jorge Luiz Domingos, conhecido como Jorginho, morreu nesta segunda-feira, aos 68 anos, vítima do coronavírus. O profissional estava internado há duas semanas no Hospital da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e sofreu uma parada cardíaca por conta de complicações da Covid-19.

No Rubro-Negro desde 1980, o funcionário era o mais antigo do Departamento de Futebol e esteve presente em 31 títulos do equipe, sendo o único bicampeão da Libertadores no clube. Além disso, fez parte da comissão técnica da Seleção Brasileira pentacampeã mundial em 2002.

Veja o comunicado do Flamengo na íntegra:

É com muita tristeza que o Clube de Regatas do Flamengo comunica o falecimento do massagista Jorge Luiz Domingos, mais conhecido como Jorginho, funcionário mais antigo do Departamento de Futebol e com quatro décadas dedicadas com muito amor, carinho e seriedade ao clube. Jorginho estava internado no Hospital da Ilha do Governador e sofreu parada cardíaca após complicações da Covid-19 nesta segunda-feira (04/05). Ao longo de 40 anos, Jorginho conquistou inúmeros títulos com o Flamengo e foi peça muito importante no pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira em 2002. O Clube de Regatas do Flamengo presta condolências à família, amigos e companheiros de trabalho de Jorginho e agradecerá eternamente por toda a sua dedicação durante muitos anos ao Rubro-Negro.

Confira os 31 títulos de Jorginho pelo Flamengo:

Mundial de Clubes: 1981

Libertadores: 1981 e 2019

Mercosul: 1999

Copa Ouro Sul-americana: 1996 (invicto)

Recopa Sul-Americana: 2020

Supercopa do Brasil: 2020

Campeonato Brasileiro: 1982, 1983, 1987, 1992, 2009 e 2019

Copa do Brasil: 1990 (invicto), 2006 e 2013

Campeonato Carioca: 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017 e 2019