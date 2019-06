Jorge Jesus pede atacante e diretoria mira Pedro, do Fluminense

O técnico português Jorge Jesus se reuniu com dirigentes do Flamengo e pediu a contratação de um centroavante para a sequência da temporada. O pedido é por uma referência para ser a camisa 9 e isso gerou espanto, pois o elenco conta com Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro por enquanto. O jogador, porém, é visto pelo comandante como uma peça capaz de atuar pelos lados do campo e não entre os zagueiros.

Jorge Jesus tem o hábito de jogar sempre com uma referência no comando do ataque. Como Fernando Uribe se transferiu recentemente para o Santos e Lincoln é tido como muito jovem, o treinador entende que precisa de mais um nome e em condições de ser titular.

O pedido do treinador foi por Duván Zapata, de 28 anos, que vem se destacando pela Colômbia na Copa América. Ele anotou dois gols na primeira fase e tem seus direitos federativos ligados à Atalanta da Itália. Porém, a multa rescisória com o clube italiano gira em torno de R$ 165 milhões, fato que tornaria uma transação inviável caso os europeus não aceitem outro caminho, como o empréstimo.

A diretoria passou então a tentar a contratação do atacante Pedro, do rival Fluminense, e encaminhou proposta ao Tricolor 70% dos direitos econômicos do atleta. O Flu, com quem Pedro tem contrato até julho de 2021 e que detém 50% de seus direitos econômicos, está fazendo jogo duro, e exige o pagamento da multa rescisória, que é de 50 milhões de euros (R$ 220 milhões) para clubes de fora do Brasil, e um pouco menos para os clubes nacionais.

Com sérios problemas financeiros, salários e direitos de imagens atrasados, o clube das Laranjeiras espera negociar o atacante com o mercado estrangeiro, mas a falta de propostas pode levar o clube a aceitar as condições do rival rubro-negro, que promete insistir na tentativa.

Dentro de campo o elenco segue trabalhando no sentido de assimilar a fórmula de trabalho do técnico português. A estreia de Jorge Jesus será no próximo sábado, em um amistoso, contra o Madureira, que disputa a Primeira Divisão do Campeonato Carioca. A partida, que será realizada na Gávea, será o primeiro teste da equipe após o treinador português Jorge Jesus assumir o comando. Marcado para as 10h30 (de Brasília), o duelo terá portões abertos para torcedores e imprensa.

O primeiro jogo oficial do treinador será o duelo contra o Athletico Paranaense em 10 de julho, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil.