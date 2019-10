Jorge Jesus minimiza atuação e reclama de jogar depois do Fluminense

O Flamengo não brilhou como das últimas vezes, mas venceu o CSA e manteve a diferença de dez pontos para o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. O técnico português listou alguns fatores para queda de rendimento dos rubro-negros no fim de semana.

“Foram vários pormenores. Viemos de um jogo que nos deu a possibilidade de estar na final da Libertadores. Tentamos ao máximo celebrar a vitória. No dia após o jogo, nos recuperamos dos festejos e o fato de estarmos na final teve influência, assim como o calor do Maracanã e o gramado”, disse.

Sobre o gramado, Jorge Jesus entrou em polêmica com o Fluminense, que atuou no dia anterior, também no Maracanã, contra a Chapecoense.

“É impossível ter qualidade de jogo com um gramado desses. Só não consigo entender porque o Fluminense não joga depois do Flamengo, joga sempre antes. Isso contribuiu para falta de velocidade na circulação de bola”, declarou.

Por fim, o comandante afirmou que o Flamengo pode sofreu com a irregularidade durante os jogos. Mesmo assim, Jorge Jesus preferiu exaltar a conquista dos três pontos.

“O Flamengo não vai sempre jogar ao nível top, ou por méritos do adversário ou por estarmos tão bem. Não fizemos uma partida como a de quarta-feira, não fomos tão rápidos com e sem bola, mas o importante foi ter vencido, somar pontos e faltam dez jogos para o fim do campeonato”, falou.

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, quando encara o Goiás, no Serra Dourada. Os rubro-negros sabem que terão o apoio da torcida. A diretoria goiana antecipou que reservou metade dos ingressos para a torcida carioca.