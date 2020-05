Jorge Jesus manda mensagem de apoio aos torcedores

Ainda sem poder comandar os treinos no Flamengo, o técnico Jorge Jesus tem sido o principal assunto no clube nos últimos dias. De acordo com a imprensa carioca, os rubro-negros estão próximos de acertar a renovação de contrato com o comandante português.

Nesta segunda-feira, Jorge Jesus postou uma mensagem de apoio aos rubro-negros. O treinador marcou o perfil oficial do Flamengo na publicação.

“Venceremos juntos” disse na publicação.

Jorge Jesus voltou de Portugal já com a intenção de comandar os treinos presenciais do elenco no Ninho do Urubu. No entanto, por conta da não liberação das atividades por parte das autoridades, a diretoria preferiu não iniciar os trabalhos de forma presencial.

O Flamengo realizou a segunda bateria de testes no departamento de futebol, no Ninho do Urubu. Além disso, os jogadores passaram por uma avaliação física no CT. Nos primeiros testes, 38 deram positivos, sendo 3 jogadores. Os nomes dos atletas não foram revelados.

Os dirigentes rubro-negros vão continuar com as testagens para iniciar os treinos assim que as autoridades liberarem as atividades no Rio de Janeiro.