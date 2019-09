Jorge Jesus faz críticas a Neymar: “Ou ele vai mudar ou não vai chegar”

Contratado pelo Flamengo há pouco mais de dois meses, o técnico Jorge Jesus demonstra uma visão crítica em relação ao principal jogador do futebol brasileiro. Em entrevista ao programa Esporte Espetacular, da TV Globo, o treinador disse que a postura de Neymar tem o atrapalhado a estar entre os melhores do mundo.

Perguntado se Neymar poderia estar no nível de nomes como Messi e Cristiano Ronaldo, Jesus afirmou: “Ou ele vai mudar ou não vai chegar. Se o chip da cabeça dele não mudar, ele não vai chegar. Porque é o que eu disse, entre o prazer e a paixão do jogo, e o prazer de ter outras coisas fora do jogo, o que é mais importante? Se esta for mais forte, você nunca vai ser o melhor”.

O treinador aproveitou para utilizar seu compatriota como exemplo: “É isso que o Ronaldo tem, é o prazer, a paixão que é muito mais forte do que os outros prazeres fora do jogo. Ele também faz, mas sabe fazer. É a diferença”, concluiu.

Jorge Jesus também afirmou que na Europa existe a ideia de que os jogadores brasileiros não gostam de trabalhar, mas reiterou que sua experiência no Flamengo prova o contrário: “São totalmente profissionais e têm consciência do que fazem”.



