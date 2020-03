Jorge Jesus entrega medalha da Taça Guanabara a Maurício Souza

Campeão da Taça Guanabara, ao vencer o Boavista, o técnico Jorge Jesus surpreendeu nesta segunda-feira. Em uma postagem no seu perfil no Instagram, o treinador do Flamengo revelou que entregou a medalha do título do primeiro turno do Campeonato Carioca para Maurício Souza, técnico do time sub-20.

“Estou a agradecer e a oferecer a medalha de título para o Maurício que iniciou os jogos da Taça Guanabara”, publicou Jorge Jesus.

Maurício Souza é o comandante do time sub-20 e comandou o Flamengo nas primeiras rodadas da Taça Guanabara. Os rubro-negros só foram derrotados pelo Fluminense e empataram com o Macaé na fase de classificação, mas deixaram a vaga para as semifinais encaminhada no retorno dos principais jogadores ao vencerem Vasco e Volta Redonda.

Agora, os rubro-negros se voltam para o duelo desta quarta-feira, contra o Barcelona-EQU, pela fase de grupos da Libertadores.