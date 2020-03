Jorge Jesus deve passar período sem jogos em Portugal, revela jornal

O jornal A Bola, de Portugal, revelou neste domingo que Jorge Jesus pretende passar o período de paralisação do futebol em Lisboa. De acordo com a publicação, o treinador do Flamengo deixa o Brasil na segunda-feira e não tem previsão para retornar.

O que motivou Jesus a retornar à sua terra natal foi a propagação do coronavírus no Brasil. No próprio Flamengo, inclusive, alguns nomes da diretoria testaram positivo para a doença.

Neste momento de extrema preocupação, vamos todos nos juntar para derrotar o Coronavírus, Nação! Fique atento aos sintomas e saiba o que fazer pra se prevenir do Covid-19! Para mais detalhes, acesse: https://t.co/27GWVufULT #CRF pic.twitter.com/xvcW5lOfvi — Flamengo (de 🏠) (@Flamengo) March 17, 2020

A decisão de deixar temporariamente o Brasil ocorre logo após o Mister testar negativo para o Covid-19. A constatação só foi feita após o terceiro exame. Na primeira oportunidade, o resultado foi positivo fraco ou inconclusivo, e na segunda também não foi possível obter exatidão.

Além de Jorge Jesus, profissionais da comissão técnica do Rubro-Negro também vão viajar para Portugal. No momento, o futebol brasileiro está paralisado, e dirigentes e federações discutem as possibilidades para adequar o calendário ao cenário atual.