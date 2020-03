Jorge Jesus confirma retorno a Portugal após susto com coronavírus

Depois do susto com coronavírus, Jorge Jesus retornará a Portugal nesta segunda-feira para estar com a família. Com a suspensão das atividades no Flamengo por tempo indeterminado, o treinador e sua comissão técnica foram liberados. O auxiliar João de Deus e o preparador físico Mário Monteiro, ambos também portugueses, acompanharão Jesus.

Em declarações publicadas pela sua assessoria de imprensa, Jesus explicou a decisão de retornar ao seu país.

“Estava à espera de uma decisão da diretoria (do Flamengo), estudando e cuidando do planejamento de trabalho, mas, diante do adiamento de nossa volta às atividades, quero ficar ao lado de meus familiares nesse momento difícil, de enfrentamento de uma pandemia, que preocupa a todos nós. Rezo e torço para superarmos logo essa crise e eu poder voltar ao campo o mais breve possível”, disse o técnico.

Com o resultado negativo do último teste e o fim da quarentena, o Mister optou por retornar ao seu país. O tempo de permanência de Jorge Jesus em terras lusas dependerá da evolução da pandemia no Brasil. No momento a CBF, federações e os clubes não estipulam prazo para a paralisação das competições.

Renovação de contrato

O português tem contrato com o Flamengo até o final de maio. As duas partes já demonstraram interesse na renovação, mas as negociações ficaram em segundo plano com as restrições da pandemia. O teste positivo de Jesus e a suspeita de ter contraído o coronavírus, também mudaram o foco de ambos.

As negociações irão continuar à distância, mas existe a possibilidade do contrato ser prorrogado automaticamente. As entidades que dirigem o futebol na Europa e no Brasil estudam esta possibilidade para treinadores e atletas.