Jorge Jesus comemora vitória do Flamengo e exalta Brasileirão

O Flamengo venceu o Ceará na noite deste domingo por 3 a 0 em pleno Castelão, e de quebra assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro após dezesseis rodadas. Diante de um estádio lotado, inclusive com a presença de 15 mil rubro-negros, a partida foi coroada com um golaço de bicicleta de Arrascaeta, aos 51 minutos do segundo tempo.

Em sua coletiva após a partida, o técnico Jorge Jesus exaltou a competição nacional e comparou com o que acontece no continente europeu.

“Queria destacar a vitória, o adversário, que é muito competitivo e, por último… não há campeonato igual ao Brasileiro. Emoção, beleza… É a paixão,” afirmou Jorge Jesus.

“Foi uma beleza este jogo. Na Europa acham que lá é o supra sumo. Aqui é apaixonante. Chegamos a Fortaleza com um ambiente muito bonito. As torcidas andam na rua com as camisas dos times misturados, isso não é possível em Portugal,” completou.

O treinador não deixou de comentar o gol do Uruguaio.

“Arrascaeta tem coisas de gênio. Não estava fazendo um grande jogo, e isso veio para compensar. Deve ser um dos gols do Púskas. Parabéns pelo gol. Parabéns para torcida do Flamengo pelo apoio, foi espetacular. Por isso que escolhi o Brasil. Vim confirmar,” finalizou.

O elenco do Flamengo pernoitará na capital cearense e nesta segunda pela manhã segue para o Rio Grande do Sul, onde na quarta-feira enfrenta o Internacional no duelo que decidirá o classificado para as semifinais da Libertadores. Com a vantagem de 2 a 0 conquistada no jogo de ida no Maracanã, o Fla pode até perder por 1 a zero que avança na competição.