Jorge Jesus afirma que os treinadores brasileiros estão ultrapassados

Jorge Jesus está há pouco mais de três meses no Flamengo e já gera uma série de debates no futebol nacional. Em entrevista à revista francesa “So Foot”, o treinador afirmou que os técnicos brasileiros estão ultrapassados e buscou apontar o motivo para essa defasagem.

“O treinador brasileiro está ultrapassado taticamente. Sabe por quê? Porque sempre tiveram grandes jogadores e esses resolvam os problemas táticos sozinhos. Os treinadores brasileiros tinham menos necessidade de criar ideias coletivas, por causo disso estão ultrapassados”, apontou o técnico.

Desde que desembarcou no Rio de Janeiro, Jorge Jesus já comandou o Flamengo em 15 partidas, com nove vitórias, quatro empates e duas derrotas. Apesar do Rubro-Negro ter sido eliminado pelo Athletico Paranaense na Copa do Brasil, o desempenho no Campeonato Brasileiro melhorou de maneira considerável e a equipe assumiu a liderança, com 39 pontos.

O principal trabalho da carreira de Jorge Jesus foi no Benfica. Pelos Encarnados, o treinador foi tricampeão português e conquistou cinco vezes a Taça da Liga. Apesar do sucesso em seu país, o técnico ainda não conquistou um troféu continental de maior relevância.