Jorge Jesus afirma que ‘o melhor está por vir’ ao Flamengo

Nesta sexta-feira, o elenco do Flamengo se reuniu com os dirigentes e o técnico Jorge Jesus de forma oficial. Ao lado do vice presidente de futebol Marcos Braz e do gerente Bruno Spindel, o comandante português falou com os jogadores e afirmou que espera uma temporada melhor que a de 2019.

“O melhor de nós está para chegar. Isso quer dizer muita coisa, não é? Para além daquilo que já conquistamos. Para todos nesta estrutura aqui perceber que são importantes como todos nós, perceber que o sucesso da equipe é o sucesso de todos” disse, em vídeo divulgado pelo clube.

O Flamengo não se contentou com as conquistas de 2019 e reforçou seu elenco para esta temporada. Os zagueiros Gustavo Henrique e Léo Pereira, o volante Thiago Maia, além dos atacantes Pedro Rocha, Michael e Pedro. Além deles, decretou a permanência de Gabigol. A única perda foi a do zagueiro Pablo Marí, que se transferiu para o Arsenal-ING.

Os rubro-negros devem promover a estreia dos reforços nesta segunda-feira, contra o Resende, no Maracanã, pela Taça Guanabara. O elenco principal trabalha focado nas disputas da Supercopa do Brasil e Supercopa Sul-Americana, que serão disputadas em fevereiro.