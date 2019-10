Jorge Jesus admite cansaço do elenco do Flamengo

Mesmo com desfalques, o Flamengo venceu a Chapecoense no fim de semana e aumentou a diferença para o Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros iniciaram uma maratona de jogos pela Série A e Libertadores e vão conviver com as perdas de atletas nas próximas rodadas.

O técnico Jorge Jesus falou sobre a sequência de jogos e os desfalques e admitiu que o elenco tem sofrido com o cansaço.

“Antes do jogo perguntei a todos como estavam. Alguns disseram que estavam fadigados, mas queriam jogar. Há o respeito pelo Brasileiro. A CBF, para que o campeonato tenha mais valor, devia proibir de tirar mais do que cinco titulares no jogo seguinte”, disse.

Jorge Jesus exaltou o crescimento do Flamengo desde sua chegada, no meio da temporada. O português listou as principais ameaças na luta pelo título do Brasileiro.

“Chegamos com oito pontos de atraso em relação ao Palmeiras. Hoje somos líderes isolados e queremos continuar. Vamos defender. Temos Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo que querem nos tirar. Se não tiver jogadores com qualidade, esquece. Trouxemos uma ideia e partilhamos com o grupo. São eles os grandes responsáveis pelas vitórias conseguidas. Há toda uma estrutura, não lhes falta nada”, declarou.

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, contra o Atlético-MG, no Maracanã. Para esta partida, Jorge Jesus não poderá contar com o zagueiro Rodrigo Caio e os atacantes Bruno Henrique e Gabigol, que estão com a Seleção Brasileira, além do lateral esquerdo Filipe Luís e o meia Arrascaeta, lesionados.