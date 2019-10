Jogador do Vasco provoca Flamengo por tragédia e jogo sub-17 termina em briga

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Para decidir o adversário do Botafogo na decisão da Taça Rio Sub-17, Flamengo e Vasco tinham compromisso marcado para a manhã deste sábado, na Gávea. Com o empate por 2 a 2, o elenco Rubro-Negro garantiu a vaga para a final da competição. No entanto, após a partida, o clima de festa foi interrompido por uma briga generalizada. Segundo atletas flamenguistas, o estopim foi a provocação do goleiro vascaíno Cadu, que teria lembrado da tragédia que matou 10 garotos das categorias de base no Ninho do Urubu.

A primeira discussão ocorreu após uma cobrança de pênalti que resultou em gol do Cruz-Maltino. A informação do Globoesporte.com é que Bruno, goleiro do Flamengo, demorou para colocar a bola novamente em jogo e o arqueiro adversário falou que esse era “um comportamento de um time pequeno”.

Junto ao apito final, os jogadores do Flamengo replicaram as provocações com gritos de “eliminado”. A briga generalizada enfim começou quando Cadu proferiu as seguintes palavras: “Resolvam a dívida de vocês com os meninos que morreram”.

Momentos depois do ocorrido, o Vasco se pronunciou oficialmente em seu Twitter oficial. “O Club de Regatas Vasco da Gama pede desculpas a todos que, justificadamente, se sentiram ofendidos pela declaração de um de seus atletas ao fim do clássico diante do Flamengo, válido pela Taça Rio sub-17. O Clube não compactua com esse tipo de postura em relação a uma tragédia sobre a qual o Vasco da Gama, desde o início, se mostrou solidário. O atleta reconhece o erro e lamenta profundamente sua ação”, escreveram.

O Club de Regatas Vasco da Gama pede desculpas a todos que, justificadamente, se sentiram ofendidos pela declaração de um de seus atletas ao fim do clássico diante do Flamengo, válido pela Taça Rio sub-17. O Clube não compactua com esse tipo de postura em relação a uma tragédia,+ — Vasco (@VascodaGama) October 12, 2019

Cadu respondeu à postagem do clube e também deixou seu pedido de desculpas. “Me desculpo pelo grande mal entendido que ocorreu após o jogo de hoje. Destaco que jamais teria uma postura de desrespeito com a memória de parceiros do futebol, inclusive a de um grande amigo que se foi, Christian, no qual foi motivo de meu sentimento exaltado e cobrança dolorosa”, completou.

Também em suas redes sociais, atletas do Flamengo condenaram a atitude do goleiro vascaíno.

Trem do Flamengo executando tudo!!!! Nada nos abala, mais uma final graças a Deus!! ⚫️🔴💪🏼 #Nossos10 #nabolaenaporrada 😡💪🏼❤️ pic.twitter.com/LraYeV2EUg — lemos (@igor_lemos_) October 12, 2019