Jesus vê renovação com o Flamengo próxima e fala sobre futuro de Gabigol

Depois de passar férias em Portugal, Jorge Jesus desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira. O treinador parou para falar com a imprensa no saguão de desembarque e comentou sobre a renovação contratual junto ao Flamengo.

Jesus evitou entrar em polêmicas e reforçou que não discutiria a extensão do vínculo antes do final da temporada passada. Agora, o treinador acredita que a renovação está encaminhada.

“Vamos acabar com essa especulação. Quero que todos os flamenguistas percebam isso. Nós, Braz, eu, Bruno (Spindel) e o presidente, antes de acabar a temporada nos reunimos para pensar nesta possibilidade. Da minha parte, disse que só queria pensar nisso quando acabasse o Mundial. Foi isso. Estou chegando ao Brasil, e seguramente estamos em sintonia e vamos conversar. Não vai haver problema”, garantiu o técnico.

Depois do fim de seu contrato de empréstimo, Gabigol ainda não definiu seu futuro. Jesus revela que terá um papo com o atacante, visando convencê-lo a permanecer no Flamengo.

“Na minha chegada hoje ao Brasil vou ter a possibilidade de conversar com ele. Tenho confiança muito grande nele, um carinho muito especial, como por todos os jogadores do Flamengo. Com certeza vou conversar com ele”, afirmou.

O Flamengo está disputando o Campeonato Carioca com a equipe sub-20, que é comandada por Mauricio Souza. O primeiro desafio da equipe principal será a Supercopa do Brasil, na qual o Rubro-Negro enfrentará o Athletico Paranaense, campeão da Copa do Brasil, no dia 16 de fevereiro, um domingo, às 11h, no Mané Garrincha.