Jesus diz ser “diferenciado” e revela que contrariou seu agente ao optar pelo Flamengo

Jorge Jesus estreou pelo Flamengo em julho e, desde então, o time decolou. Neste sábado, o Rubro-Negro sagrou-se campeão da Libertadores sob o comando do treinador, que também está prestes a conquistar o Campeonato Brasileiro. Após o apito final, o técnico afirmou que se considera “diferenciado” em qualquer lugar do mundo.

Além disso, Jesus também reconheceu que sofreu resistência por parte de alguns treinadores de clubes brasileiros, que nutriram uma inveja pelo trabalho do português.

“Mexi com o Brasil porque tenho uma ideia diferente de olhar para o jogo, aqui, como em qualquer outro lugar no mundo. Eu sou diferenciado se estiver na China, na Inglaterra, em Portugal, agora estou no Brasil”, disse Jesus à Fox Sports.

“Eu sou um treinador como outro treinador qualquer em qualquer lugar do mundo. Não é minha nacionalidade que me fez diferente dos outros. Não foram todos, mas alguns treinadores não aceitaram muito, o meu êxito os incomodou”, completou.

Jesus também revelou que foi contrariado quando optou por treinar o Flamengo. O treinador conta que ouviu opiniões negativas sobre a vinda ao Brasil.

“Minha decisão foi contra um monte de gente, meus amigos. ‘Vai para um campeonato em que os treinadores não ficam uma semana’, mas eu tinha muita convicção no meu trabalho e também conhecia muito bem a equipe do Flamengo”, afirmou.

“Principalmente o meu agente achava que eu não deveria tomar essa decisão, já que tinham times da Europa onde ele tinha arranjado para que eu treinasse, concretamente na Europa”, finalizou.

Depois da conquista da Libertadores, carimbando vaga no Mundial de Clubes, o Flamengo de Jesus pode garantir matematicamente o título do Brasileirão caso o Palmeiras não vença o Grêmio, neste domingo.