Jesus coloca Mundial como principal objetivo para o Flamengo em 2020

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o técnico Jorge Jesus, que está de férias na Europa, falou sobre os objetivos do Flamengo na temporada 2020. Mesmo campeão Brasileiro, da Libertadores e vice do Mundial da Fifa na última temporada, o comandante Rubro-Negro não dá mostras de que vai ser menos exigente com seu elenco este ano.

Jesus, conhecido por ser direto em suas respostas, não vacilou em colocar o título Mundial, que escapou na final diante do Liverpool, como o principal objetivo, além, é claro, do bi da Libertadores.

“O que falta conseguir? Ser campeão do mundo, esse é o objetivo número um do Flamengo na temporada”, decretou.

“As equipes brasileiras têm uma oportunidade única nesta temporada, porque a final da Libertadores será no Maracanã, neste ano. E o objetivo do Flamengo no momento, depois de ganhar tudo, é bater suas próprias marcas”, completou.

Os títulos conquistados não diminuíram a motivação e o comprometimento do técnico português.

“Uma nova temporada está começando agora no Brasil e quero tentar fazer a temporada da mesma forma de 2019 e aumentar a qualidade do nosso trabalho no Brasil. Tenho a sensação de que voltaremos ao Mundial de Clube, porque vamos ganhar a Libertadores e voltaremos à final,” concluiu.

Jorge Jesus tem contrato com o Flamengo até maio e o clube aguarda seu retorno ao Brasil para iniciar conversas sobre uma possível renovação.

