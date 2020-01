Hugo Moura e Pepê comemoram vitória do Flamengo no clássico

O Flamengo conquistou sua primeira vitória na Taça Guanabara ao derrotar o Vasco, nesta quarta-feira, no Maracanã. O volante Hugo Moura exaltou o bom resultado no clássico.

“Fizemos uma boa partida. Jogar um clássico sempre é bom, no Maracanã. Acredito que cansamos um pouco no segundo tempo, mas soubemos segurar o resultado e sair de campo com a vitória”, disse.

Já o meia Pepê elogiou a atuação rubro-negra. “Nós tínhamos uma proposta de atacar e conseguimos ser melhores na maior parte do jogo. Fomos bem e conquistamos esta importante vitória”, declarou.

Com o resultado, os rubro-negros chegaram a quatro pontos e assumiram a segunda colocação do grupo A da Taça Guanabara. O Flamengo volta a campo neste sábado, quando recebe o Volta Redonda, no Maracanã.