Guilherme Arana fecha as portas para jogar no Flamengo

O lateral Guilherme Arana jogou um banho de água fria no torcedor do Flamengo que gostaria de vê-lo no clube. Nesta sexta-feira, o jogador do Sevilla, da Espanha, deixou claro que não pretende retornar ao futebol brasileiro neste momento e prioriza a permanência na Europa.

“Agradeço pela proposta do Flamengo, trata-se de um grande clube, mas tenho o objetivo de vencer na Europa”, afirmou o atleta, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Destaque do Corinthians na conquista do Brasileiro de 2017, Guilherme Arana foi negociado com o Sevilla em dezembro daquele ano. Porém, não conseguiu repetir as boas atuações com a camisa do clube espanhol. Por isso, é alvo de muitas especulações sobre seu futuro, principalmente em times brasileiros.

O próprio Corinthians tentou a contratação do lateral para a temporada 2019. Como não obteve sucesso no negócio, o Timão acabou dando novas oportunidades a Danilo Avelar, que tomou conta da posição neste ano e hoje é visto como titular absoluto do setor.