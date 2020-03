Gramado, lateral-direita e coronavírus preocupam Jesus no Flamengo

Apesar da boa campanha, nem tudo são flores para o Flamengo em 2020, na visão do técnico Jorge Jesus. Gramado, lateral-direita e coronavírus preocupam o Mister na sequência da temporada. Em sua entrevista coletiva após a vitória sobre o Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira, no Maracanã, o português manifestou suas preocupações.

Para Jesus, o estádio tem recebido uma quantidade muito grande de jogos, muito além do que pode suportar. O estado do gramado está longe do ideal para uma equipe técnica como o Flamengo e está afetando o desempenho.

“Este gramado do Maracanã não propicia nada ao time que tem qualidade técnica de jogo. Não favorece em nada os jogadores do Flamengo. Por isso, não jogamos como queremos em termos de velocidade”, avaliou Jorge Jesus.

“O gramado não tem qualidade. Mas não podemos criticar muito quem cuida. Joga Flamengo, Fluminense, Vasco. Não há gramado que resista. Não podem jogar três equipes em um gramado, nem duas”, completou.

O treinador admite que este é um problema difícil de ser resolvido.

“O estádio não é do Flamengo. Portanto, para fazer vontade política para as equipes que jogam no Rio colocam para jogar mais equipes no estádio. Deviam colocar os quatro grandes e está resolvido politicamente. Mas não pode ser assim. Se o mando é do Flamengo, tem que mandar. Mas não manda nada. Paga, mas não manda nada. É um problema que não sei se tem solução”, lamentou.

Carência na lateral-direita

O Flamengo reforçou o elenco campeão de 2019 e tem conseguido manter o alto padrão mesmo quando poupa os titulares. Uma posição, porém, está tirando o sono do treinador, a lateral-direita. Se em 2019 o elenco profissional chegou a ter quatro opções, com as saídas de Pará e Rodinei, hoje só restam duas.

Rafinha é o titular indiscutível, mas enfrentou problemas musculares nas últimas semanas. Com 34 anos, ele, ao lado de Filipe Luís, são poupados com maior frequência que os demais. Com somente uma opção na reserva, o jovem João Lucas, o treinador pode ficar em situação difícil, como agora. Rafinha esteve fora da equipe por dois jogos se recuperando de uma lesão e retornou nesta quarta-feira. João Lucas deixou o clássico de sábado com o Botafogo com uma lesão no posterior da coxa, e está entregue ao Departamento Médico.

Para o confronto do próximo sábado diante da Portuguesa, pela terceira rodada da Taça Rio, Jesus já adiantou que Orlando Berrío será improvisado na posição.

“É verdade que é uma preocupação no momento. É um setor da equipe que nos deixa apreensivo. Não só pela diferença grande do Rafinha para os outros, mas agora também pela lesão do menino. Sábado não há tempo para recuperar e o Berrío que vai para o jogo. Temos que achar soluções”, disse Jesus.

O treinador também abordou a questão da pandemia do coronavírus, que já causou a suspensão de vários campeonatos na Europa e Estados Unidos. A situação no Brasil ainda não é tão grave, mas a Conmebol já adiou o início das Eliminatórias.

“Não tenho capacidade de ter uma opinião científica. Espero bem que conheçam a causa e encontrem uma vacina para conter o vírus. Claro que estamos todos apreensivos. Não sabemos o que fazer, o que as instituições esportivas podem fazer. Vamos ver socialmente. Pelo que sei, o Brasil não tem tantos indicadores como na Europa, principalmente em Portugal que está um pouco em pânico”, finalizou.

O elenco do Flamengo vai se reapresentar na tarde desta quinta-feira, no CT Ninho do Urubu. O grupo volta a treinar na sexta à tarde e encerra a preparação para o duelo contra a Portuguesa. Jorge Jesus deve mais uma vez utilizar uma equipe alternativa. Na próxima quinta-feira, o Rubro-Negro visita o Independiente Del Valle em Quito, pela terceira rodada da Libertadores.