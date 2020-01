FPF confirma WO ao Flamengo na Copa São Paulo

Nesta sexta-feira, segundo dia da 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou a desistência do Flamengo no torneio e, consequentemente, a decisão por WO a favor dos adversários do Grupo 25.

Através de uma nota oficial, a FPF confirmou que recebeu a solicitação do Rubro-Negro para inscrever mais 10 jogadores, além dos 30 inscritos, no dia 27 de dezembro. Ela afirma, entretanto, que o pedido foi feito fora do prazo.

Como as férias do elenco profissional só se encerram no final de janeiro, muitos dos garotos da base rubro-negra inscritos na Copinha serão aproveitados nos primeiros jogos do estadual.

O Flamengo, em nota oficial publicada no dia 30 de dezembro, alegou que “não era possível saber, no prazo limite regulamentar das inscrições, que o clube seria campeão da Copa Libertadores da América”. Apesar disso, a Federação diz que o Regulamento da Copinha 2020 prevê que os clubes poderiam alterar a lista de atletas até o dia 25 de novembro, dois dias depois do título da competição continental.

Ainda em sua nota oficial, a FPF declara que negou o pedido do Flamengo no dia 30 de dezembro “em respeito à lisura da competição e aos demais 127 clubes participantes que seguiram o prazo estipulado”.

A Federação também confirma que recebeu o ofício do Rubro-Negro, que declara oficialmente a desistência do clube da competição. Dessa forma, os adversários do Fla na primeira frase (Trem, Água Santa e Vitória da Conquista) vencerão por WO.

Confira a nota oficial da Federação Paulista de Futebol:

A Federação Paulista de Futebol vem a público informar que:

1 – Recebemos no dia 27/12/2019 ofício do Clube de Regatas do Flamengo solicitando autorização para inscrever mais 10 atletas na Copa São Paulo 2020, além dos 30 previamente inscritos, por conta da intenção de uso de jogadores Sub-20 no Campeonato Carioca;

2 – O Regulamento da Copa São Paulo 2020, no entanto, prevê que os clubes poderiam inscrever ou alterar a lista de atletas até 25/11/2019, dois dias após o título da Libertadores e, consequentemente, à classificação para o Mundial de Clubes;

3 – O Regulamento da Copa São Paulo 2020 é claro ao afirmar, em seu artigo 16, parágrafo quarto, que “não haverá substituição de atletas inscritos, em nenhuma hipótese”. A FPF, organizadora do maior campeonato de base do Brasil, em respeito à lisura da competição e aos demais 127 clubes participantes que seguiram o prazo estipulado, fez cumprir o regulamento e negou o pedido do Flamengo no dia 30/12/2019;

4 – Hoje, sexta-feira, 3/1/2020, a FPF recebeu ofício do Clube de Regatas do Flamengo declarando oficialmente sua desistência da Copa São Paulo. Lamentamos profundamente a decisão do clube, tetracampeão da competição;

5 – Os jogos do Flamengo na primeira fase serão decididos com W.O. em favor dos adversários.