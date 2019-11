Flamengo vai pagar mais de R$ 13 milhões a Dorival

A diretoria do Flamengo chegou a um acordo com o técnico Dorival Júnior e encerrou assim um processo judicial movido pelo clube por conta de salários atrasados e alguns outros direitos trabalhistas. Pelo acordo, o clube se compromete a pagar uma dívida um pouco superior a R$ 13 milhões. Na última terça-feira, os advogados do treinador estiveram reunidos com o departamento jurídico do Rubro-Negro a fim de definir os moldes do acordo.

Dorival vinha pedindo um valor muito maior ao Flamengo, mas aceitou reduzir parte da dívida que entendia ter direito para que o acordo pudesse ser firmado. Os detalhes, porém, não foram divulgados.

Dorival dirigiu o Flamengo em duas ocasiões. A primeira delas foi entre julho de 2012 e março de 2013. No ano passado, em setembro, concordou em assumire a equipe nas últimas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele substituiu a Mauricio Barbieri, que foi demitido após eliminações para o Corinthians na Copa do Brasil e para o Cruzeiro na Copa Libertadores. O Flamengo chegou a brigar pelo título do Brasileirão, sendo superado pelo Palmeiras.

Dentro de campo o elenco começou nesta sexta-feira a preparação para o duelo do próximo domingo, às 16h(de Brasília), contra o Palmeiras no Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para este compromisso o técnico Jorge Jesus poderá contar com o retorno do atacante Gabigol, que cumpriu suspensão na goleada de 4 a 1 aplicada no Ceará e volta a ficar à disposição da comissão técnica. Existe a possibilidade de alguns titulares serem preservados já de olho na disputa do Mundial de Clubes da Fifa, programado para dezembro. No sábado a delegação viaja para São Paulo.