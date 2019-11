Flamengo toma susto, mas vence Ceará com três gols de Bruno Henrique

Na partida seguinte aos títulos da Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Flamengo não decepcionou a torcida que lotou o Maracanã e venceu por 4 a 1 o Ceará, nesta quarta-feira. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 84 pontos e bateram o recorde de pontos na era dos pontos corridos no formato com 20 clubes. Já os cearenses seguem com 37 e continuam ameaçados pela zona de rebaixamento.

O Flamengo dominou os 90 minutos, mas saiu atrás no placar após gol de Thiago Galhardo, no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, os rubro-negros viraram com show de Bruno Henrique, que marcou três vezes. Por fim, Vitinho sacramentou a vitória.

Na próxima rodada o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras, em São Paulo, neste domingo. Já o Ceará volta a campo neste sábado, quando recebe o Athletico, em Fortaleza.

O jogo – O Flamengo começou a partida pressionando o Ceará e criou a primeira boa chance aos sete minutos. Após cruzamento, Rodrigo Caio escorou e Willian Arão cabeceou com perigo. Depois, foi a vez de Arrascaeta pegar sobra e chutar no travessão.

Os rubro-negros continuaram em cima e quase marcaram aos 25 minutos. Após cruzamento, Reinier cabeceou, mas a bola foi pela rede do lado de fora. Só que a resposta do Ceará veio em grande estilo no minuto seguinte. Na primeira boa chegada ao ataque, Felipe Baixola fez boa jogada e cruzou rasteiro para Thiago Galhardo apenas tocar para a rede.

O revés foi sentido pelos flamenguistas, que se lançaram ao ataque, mas deixavam espaços atrás. Tanto que o Ceará chegou com perigo em duas oportunidades, mas viu Diego Alves se antecipar a Thiago Galhardo para salvar os donos da casa.

Só que o Flamengo logo criou nova chance de marcar. Aos 32 minutos, Bruno Henrique recebeu passe na entrada da área e chutou para o gol. O goleiro Diogo Silva espalmou, viu a bola bater na trave e atravessar a baliza.

Nos minutos finais, o duelo ficou mais equilibrado. O Flamengo permanecia com mais posse de bola, mas com dificuldade em criar boas jogadas. O Ceará conseguia manter a bola por mais tempo no setor ofensivo e manteve a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo manteve a postura ofensiva e quase empatou aos dois minutos. Após bola na área, a zaga cearense cortou mal e viu Bruno Henrique chutar pela linha de fundo. Os rubro-negros seguiram pressionando e criaram nova chance com Lincoln, que passou da bola após cruzamento.

De tanto insistir, os donos da casa igualaram o placar aos 19 minutos. Após cruzamento, Lincoln escorou e Bruno Henrique se antecipou ao goleiro Diogo Silva e tocou para a rede.

Depois do empate, o jogo ficou mais aberto, pois o Ceará voltou a buscar o ataque. Os visitantes assustaram em chute de Matheus Gonçalves. No entanto, o Flamengo aproveitou os espaços para virar o jogo aos 28 minutos. Após cruzamento de Arrascaeta, Bruno Henrique novamente desviou para a rede.

Mesmo depois da virada, o Flamengo permaneceu em busca do gol e quase ampliou novamente com Bruno Henrique. Só que desta vez, o goleiro Diogo Silva salvou o Ceará. Vitinho também quase marcou, mas acabou chutando sobre o travessão.

Para melhorar a situação dos cariocas, o Ceará ficou com um homem a menos aos 38 minutos após Samuel Xavier ser expulso de forma direta após cometer falta em Éverton Ribeiro. Na cobrança de Arrascaeta, Diogo Silva deu rebote e Bruno Henrique apareceu para marcar o terceiro.

Nos minutos finais, o Flamengo ainda teve tempo para marcar o quarto gol, com Vitinho, para dar números finais no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 4 X 1 CEARÁ

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 27 de novembro de 2019 (Quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Rafael Trombeta (PR)

Renda: R$ 5.377.084,00

Público: 61.246 pagantes

Cartões amarelos: Vitinho e Rodrigo Caio (Flamengo); Valdo (Ceará)

Cartão vermelho: Samuel Xavier (Ceará)

GOLS

FLAMENGO: Bruno Henrique, aos 19, 28 e 39min do segundo tempo; Vitinho, aos 46min do segundo tempo

CEARÁ: Thiago Galhardo, aos 26min do primeiro tempo

FLAMENGO: Diego Alves; Rodinei, Rhodolfo, Rodrigo Caio e Renê; Willian Arão, Diego (Lincoln), Everton Ribeiro e Arrascaeta (Gerson); Reinier (Vitinho) e Bruno Henrique

Técnico: Jorge Jesus

CEARÁ: Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Eduardo Brock e João Lucas (Leandro Carvalho); Fabinho, Pedro Ken, Ricardinho (Mateus Gonçalves), Chico e Felipe Baxola; Thiago Galhardo (Tiago Alves)

Técnico: Adilson Batista