Flamengo registra faturamento histórico na última temporada

A inesquecível temporada do Flamengo em 2019 resultou em um aumento de 75% na receita, o maior da história de um clube de futebol no Brasil. De acordo com a análise financeira divulgada pela Pluri Consultoria, o faturamento do clube chegou a R$ 950 milhões.

O estudo mostra que, em comparação com 2018, o Rubro-Negro aumentou sua arrecadação em três setores principalmente: negociação de atletas, matchday (sócios e bilheteria) e receitas com participação direta do torcedor.

Enquanto o lucro com vendas de atletas subiu em 357% (R$ 300 milhões), os faturamentos vindos de matchday e do torcedor cresceram em R$ 170 milhões (84%) e R$ 240 milhões (42%), respectivamente.

Por outro lado, o endividamento líquido e despesas totais foram os itens de piora que chamaram mais atenção. Em comparação com o ano passado, as dívidas do clube subiram 24% (R$ 510 milhões) e as despesas totais tiveram um aumento de 83%.

Na temporada passada, o Flamengo, sob o comando de Jorge Jesus, foi campeão da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro.