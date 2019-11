Flamengo pousa no Rio e vai comemorar título da Libertadores com a torcida

O troféu da Libertadores da América está de volta ao Brasil. Depois de aplicar uma virada histórica sobre o River Plate, o Flamengo embarcou em Lima, palco da decisão, e viajou por pouco mais de seis horas até pousar na manhã deste domingo, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Escoltado por dois caças da FAB (Força Aérea Brasileira), o avião do Rubro-Negro aterrissou por volta das 11 horas (de Brasília). Assim que a aeronave parou, Gabriel Barbosa, herói do título com dois gols na final, abriu a janela e mostrou a bandeira do Flamengo.

Os funcionários presentes na pista de pouso chegaram a pedir a permanência de Gabigol, que tem um vínculo de empréstimo apenas até o final desta temporada. “Tamo junto! É campeão”, respondeu o camiseta 9.

Após o desembarque, a equipe vai desfilar pela Avenida Presidente Vargas. Após 38 anos de espera, a nação flamenguista promete encher as ruas do Rio de Janeiro. O desfile começará na Candelária, no Centro. Em seguida, a delegação vai até o monumento Zumbi dos Palmares.

Abaixo, confira alguns momentos da chegada do Flamengo:

Pousamos! O mundo é vermelho e preto ❤️🖤 pic.twitter.com/CywPBppGbq — Gabriel Barbosa (@gabigol) November 24, 2019

