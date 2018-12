Flamengo faz investida por Dedé, porém Cruzeiro descarta negócio

O Flamengo segue encontrando dificuldades para montar seu elenco para 2019. A diretoria do clube rubro-negro, empossada nesta quarta-feira, está batalhando em várias frentes, mas ainda não conseguiu anunciar a contratação de reforços de peso. As negociações para a vinda do atacante Gabigol e de um zagueiro de expressão internacional ainda prosseguem, mas os dirigentes também estão vasculhando o mercado interno em busca de jogadores de qualidade.

Na noite desta quarta-feira, Itair Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, garantiu, em entrevista ao jornal Hoje em Dia, de Belo Horizonte, que foi sondado pelo Flamengo sobre a possibilidade de negociar o zagueiro Dedé. Itair explicou que o dirigente rubro-negro pediu o preço e disse que a equipe carioca estaria disposto a pagar em torno de R$ 20 milhões pelo zagueiro, oferta recusada pelo dirigente da Raposa.

Contratar zagueiros virou prioridade para o comando rubro-negro depois da saída de Réver, titular e capitão da equipe que se transferiu para o Atlético-MG. Rhodolfo também pode não ter seu contrato renovado, enquanto Juan deve se aposentar, o que deixaria o setor apenas com jovens como Léo Duarte, Thuler e Dantas.

Além de Réver e Rodolpho, outros jogadores deverão deixar o Flamengo no final da temporada. Os atacantes Geuvânio e Marlos Moreno que não chegaram a se firmar na equipe, devem ser liberados ao final dos respectivos contratos. Geuvânio pertence ao Tiajin Quanjian, da China, e não vai ter seu empréstimo renovado. Já o colombiano Marlos Moreno tem direitos econômicos ligados ao Manchester City, da Inglaterra, e também não ficará na Gávea.