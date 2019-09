Flamengo fatura alto com boa campanha

A diretoria do Flamengo está aproveitando o bom momento do time dentro de campo para faturar fora das quatro linhas. Atualmente o Rubro-Negro é o líder do Campeonato Brasileiro com 42 pontos conquistados, três a mais que o segundo colocado Palmeiras. Além disso, está nas semifinais da Copa Libertadores, onde terá o Grêmio pela frente na luta por um lugar na decisão continental.

Com um grande rendimento em campo e com a torcida batendo recordes de público, o clube começa a faturar alto. Na segunda-feira os dirigentes chegaram a um acordo com a empresa de azeites e temperos “Royal” para que ela estampe no meião do time masculino a sua logo. Além disso, a empresa vai patrocinar o time feminino de futebol. Os valores não foram divulgados, mas já se fala em quantia inédita para este tipo de parceria.

A média de público em seus jogos, e o controle da gestão do Maracanã fizeram a receita com venda de ingressos disparar em 2019. O Flamengo já arrecadou mais este ano do que no ano passado inteiro, e pela primeira vez pode ultrapassar os campeões de bilheteria do Brasil, Corinthians e Palmeiras. Com 25 jogos como mandante neste ano, o Flamengo contabilizou R$ 53,29 milhões de renda bruta, contra R$ 39,98 milhões nos 32 compromissos de 2018.

O clube também tem visto seu programa de sócios-torcedores, que contabilizou 143.713 inscritos nesta segunda-feira, crescer rapidamente. De acordo com informações com “Movimento Por Um Futebol Melhor”, o Rubro-Negro ocupa a quarta posição do ranking, ficando atrás de Internacional, São Paulo e Grêmio, superando Palmeiras e Atlético-MG.

Além disso, a força da torcida será explorada. No próximo sábado o Flamengo enfrentará o Cruzeiro a partir das 17h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria criou para o dia deste jogo, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), o evento “Nação Rubro-Negra em Movimento”. Os portões do estádio serão abertos às 13h30 (de Brasília). Na hora do jogo o telão vai permitir aos flamenguistas acompanhar e torcer como se estivessem no palco do embate. O evento será encerrado à noite com um show do cantor Diogo Nogueira.

Dentro de campo o time segue se preparando para o duelo contra a Raposa e treina nesta quarta-feira na parte da tarde. Como o técnico Jorge Jesus não tem problemas, vai repetir a escalação que venceu o Santos por 1 a 0 no fim de semana.