Flamengo ‘esquece’ Grêmio e pensa no Campeonato Brasileiro

Passado o empate por 1 a 1 com o Grêmio pela rodada de ida das semifinais da Copa Libertadores, o Flamengo já volta as suas baterias para o Campeonato Brasileiro. Na liderança com 49 pontos, três a mais que o segundo colocado Palmeiras, o Rubro-Negro terá 20 dias para se dedicar ao Brasileirão, uma vez que só volta a atuar pela competição continental em 23 de outubro. Justamente por conta disso que, na visão do elenco, é necessário esquecer os gremistas e manter o foco na disputa nacional. Os flamenguistas não ganham o Brasileiro desde 2009, ano em que o time tinha Petkovic e Adriano Imperador.

“O jogo contra o Grêmio é passado e só vamos voltar a pensar nele na semana do próximo jogo. O Campeonato Brasileiro até lá é a nossa prioridade e precisamos conquistar o máximo de pontos que disputarmos, pois a competição está começando a se aproximar da fase mais decisiva e temos concorrentes de peso. O nosso foco já está na próxima partida. Depois pensamos na Copa Libertadores, que também é muito importante”, disse o lateral-direito Rafinha.

O zagueiro Rodrigo Caio pensa de maneira parecida. “O Flamengo pretende brigar por todos os títulos que ainda pode conquistar este ano e o segredo de estarmos bem é que sempre pensamos no próximo jogo. A Copa Libertadores é algo muito importante para nós, porém, a prioridade agora é o Campeonato Brasileiro, pois estamos na liderança, mas tem muito time bom querendo nos alcançar e vai ser complicado manter. Agora é uma ou duas decisões por semana”, afirmou o zagueiro.

Nesta sexta-feira, os jogadores realizaram um trabalho regenerativo ainda em Porto Alegre (RS) e seguem para Chapecó (SC), onde no domingo o time enfrenta a Chapecoense a partir das 11h (de Brasília), na Arena Condá, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este jogo, o volante Gerson, com dores na parte anterior da coxa direita, o lateral-esquerdo Filipe Luís e o meia uruguaio De Arrascaeta, ambos se recuperando de entorse no joelho esquerdo, serão reavaliados. Ainda nesta sexta, o elenco vai trabalhar já na cidade catarinense, na parte da tarde.