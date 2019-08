Flamengo desiste da contratação de Balotelli

Por meio de um comunicado oficial, o Flamengo anunciou na tarde desta quinta-feira o término das negociações com o atacante italiano Mário Balotelli e seus representantes. O destino do atleta é, possivelmente, em um clube de seu país.

“O Clube de Regatas do Flamengo, o atleta Mario Balotelli e seus representantes decidem, de comum acordo e após dois dias de cordiais reuniões em Mônaco, encerrar nesta data (15/8) as negociações envolvendo a possível contratação do atleta”, afirmou o clube na nota.

Nos últimos dias, as expectativas dos flamenguistas em relação ao atacante já haviam sido reduzidas. A Sky Sports, da Itália, informou que Balotelli tinha um acerto encaminhado com o Brescia.

Com o fim das negociações, o Flamengo deve seguir em busca de um atacante de área, a pedido do técnico Jorge Jesus.